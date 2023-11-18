Зеленский заявил о возможном отступлении

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что дефицит снарядов у украинских ВС, вызванный смещением общественного внимания на ближневосточный конфликт, может стать причиной для отступления ВСУ. Слова президента Украины передает информагетство Bloomberg .

«Без поддержки мы отступим», — заявил украинский лидер.

Недавно он заявлял об острой нужде в 155-мм снарядах для украинских ВС, подчеркнув, что поставки данных боеприпасов со стороны Запада сильно замедлились. По словам украинского президента, это «подрывает военные усилия» ВСУ.

Недавно информагентство сообщало о том, что Соединенные Штаты нарастили объемы поставок военной помощи для Израиля на фоне призывов Штатов избегать жертв среди мирного населения в Газе.