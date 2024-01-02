Как минимум одной немецкой дальнобойной ракеты Taurus может быть достаточно, чтобы разрушить Крымский мост, изолировав таким образом полуостров от материковой России. Об этом в беседе с журналом The Economist заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, киевский режим неоднократно пытался уничтожить Крымский мост. Сначала путепровод был поврежден посредством подрыва автомобиля со взрывчаткой, а после при помощи надводных катеров. В обоих случаях через несколько месяцев мост был полностью восстановлен.

«Скорость достижения успеха будет зависеть от военной помощи, которую Украина получит от западных партнеров. Украина просит предоставить немецкую ракету Taurus, чтобы разрушить Крымский мост стоимостью четыре миллиарда долларов», — заявил Зеленский.

Украинский президент добавил, Россия должна не забывать о том, что для ВСУ Крымский мост в первую очередь военный объект. И он должен быть ликвидирован.