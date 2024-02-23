Зеленский засобирался в Армению к Пашиняну — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский может в самое ближайшее время отправиться в Ереван, передает армянское онлайн-издание Factor TV.

Отмечается, что сейчас между Арменией и украинской стороной по указанному вопросу ведутся активные переговоры. Точные даты посещения Зеленским закавказского государства не разглашаются.

«По данным нашего достоверного источника, сейчас готовится визит президента Украины в Армению, однако дата визита окончательно не подтверждена. С украинской стороной ведутся переговоры о сроках. Ожидается, что Владимир Зеленский прибудет в Ереван в марте», — говорится в сообщении.

В свою очередь, временный поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не подтвердил информацию о готовящемся визите Зеленского в армению и возможной встрече с премьером Николом Пашиняном, но и не стал опровергать информацию инсайдеров.

«На самом деле, сейчас можно многое сказать, но я пока ничего не могу говорить. Через несколько дней вы сами услышите новость и будете знать, что произойдет. Со своей стороны скажу, что Украина готова поддержать Армению. Не раскрывая скобок... вы увидите через несколько дней», — сказал Лобач.

Имеется ли в виду возможный визит украинского президента в Армению, Лобач загадочно добавил, что «весна принесет в Армению много позитивных событий».

Ранее премьер Никол Пашинян заявил о заморозке членства Армении в ОДКБ.