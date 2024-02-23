Армения заморозила свое участие в ОДКБ

Участие Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в настоящее время заморожено на неопределенный срок, сообщил в беседе с телеканалом France 24 премьер-министр страны Никол Пашинян.

Объясняя причины Пашинян посетовал, что в ОДКБ «доминирует Москва». И это Еревану не совсем по душе.

При этом, как отметил армянский премьер, вопрос о сохранении российской военной базы в Армении на повестке дня пока не стоит.

Ранее Пашинян отказался принимать решение по аресту Владимира Путина по запросу Международного уголовного суда в случае визита президента России в Ереван.