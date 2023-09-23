Зеленского назвали настоящим президентом США

США руководит не президент государства Джо Байден, а лидер Украины Владимир Зеленский. Соответствующее заявление сделал сенатор Томми Табервилл во время интервью для канала Fox Business на видеохостинге YouTube.

Табервилл заявил, что события, происходящие на Украине, заставляют жителей США задуматься, кто же по настоящему руководит Штатами. По словам американского сенатора, именно украинский президент является истинными лидером Штатов на протяжении последнего полугодия.

«Зеленский рулит этим шоу», — заявил он.

Недавно комитет палаты представителей американского конгресса начал свое расследование в рамках процедуры по вынесению импичмента президенту страны. В свою очередь, Байден заявил, что его это не беспокоит и он не зацикливается на этом.