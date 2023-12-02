Зеленского обвинили в избавлении от всех неугодных

Президент Украины Владимир Зеленский хочет избавиться от всех, кто является по его мнению неугодным. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоролике, опубликованном на видеохостинге YouTube .

В видеоматериале он вспомнил слова и действия президента Украины, и заявил, что исходя из них, становится понятно, что Зеленский хочет уничтожить всех своих противников любыми доступными способами. По словам Соскина, украинский лидер добивается итога, при котором остались бы лишь его последователи, а остальные были бы уничтожены «в жесточайшей форме».

Эксперт также отметил, что конфликт между Зеленским и главкомом украинскими ВС Валерием Залужным все еще продолжается. Он заявил, что офис Зеленского отдал команду главам администраций не контактировать с главнокомандующим.

Соскин заключил, что Зеленский уже на пределе, а его окружение полностью настроено на построение диктатуры.