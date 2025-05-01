Президент Украины Владимир Зеленский фактически продает украинцев в рабство, соглашаясь на сделку с Вашингтоном по полезным ископаемым, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Ранее Минфин США сообщил о том, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины, согласно которому все ресурсы на территории Незалежной остаются в собственности и под контролем властей в Киеве.

США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ еще должна будет ратифицировать Верховная Рада.

«Потренировав украинцев ТЦК (так на Украине называют военкоматы - ред.), Зеленский продал их в рабство "договором о минералах"...», — написал Дубинский в своем телеграм-канале.

Прописанные в соглашении условия Дубинский назвал «тупой и наглой схемой», так как стоимость лицензии и прибыль от добычи «попадают в некий частный фонд» с непонятной схемой распределения доходов.

Таким образом, у Украины не будет денег на развитие, и страна превратится в «Конго в середине Европы», заключил парламентарий.

Ранее были названы причины, по которым Зеленскому невыгодно завершать конфликт.