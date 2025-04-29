Кандидат исторических наук и подполковник Олег Иванников в беседе с URA.RU рассказал , что Владимиру Зеленскому невыгодно завершать конфликт, несмотря на очевидные попытки России прийти к урегулированию.

По словам эксперта, Украина не может пройти урок гуманизма, который преподает Владимир Путин, объявляя перемирие как минимум на ключевые праздники. В то время пока Москва открыта для переговоров, Киев отвергает многие попытки прийти к согласию.

Иванников уверен, что объявленное РФ трехдневное прекращение огня с Украиной в честь 80-летия победы в ВОВ выбило Зеленского из колеи, так как он не был готов к очередному жесту милосердия. К тому же его нацистский режим не предполагает остановки боевых действий.

«Поэтому он попытается сделать все возможное, чтобы вновь сорвать мирные российские инициативы и продолжить свою агрессивную военную операцию», — рассказал эксперт в беседе с журналистом URA.RU.

По словам полковника, Зеленскому невыгодно прекращать бои, так как это влияет на размер поддержки стран Запада: именно на ней держится вся экономика современной Украины. Зеленскому не хочется терять дополнительные финансовые источники, заключил Иванников.

Ранее сообщалось, что в США заявили о подходящем к концу конфликте на Украине.