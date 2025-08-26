Зеленского обвинили в смерти детского тренера

В День празднования независимости Украины произошел инцидент со смертельным исходом в Днепропетровске.

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук на своей странице в социальной сети X написал, что сотрудники местного территориального центра комплектования (военкомата) нанесли множественные травмы головы детскому тренеру, что привело к его гибели.

В своем посте народный избранник использовал резкие формулировки, возложив ответственность на высшее руководство страны. Сообщается, что мужчину силой вытащили из автобуса и избили.

По данным издания «Страна.ua», инцидент произошел при попытке задержания. Сотрудник военкомата, пытаясь остановить убегавшего гражданина, произвел несколько выстрелов, но не попал, и задерживаемому удалось скрыться. Издание уточняет, что именно этот гражданин впоследствии скончался от полученных травм.

