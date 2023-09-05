Соединенные Штаты Америки были жестоко обмануты украинским президентом Владимиром Зеленским, решившим поставить на кон доверие со стороны собственных граждан ради получения средств от Штатов. Соответствующее заявление сделал кандидат на пост американского президента от партии республиканцев Вивек Рамасвами в своих соцсетях .

В посте Рамасвами заявил, что Зеленский обманывает американскую нацию и собственный народ ради того, чтобы получать как можно больше финансирования из карманов американских налогоплательщиков.

Рамасвами также осудил украинского президента за его готовность провести президентские выборы в стране, но при условии, что их организация будет оплачиваться за счет Соединенных Штатов.