Высказывания президента Украины Владимира Зеленского приобретают все более абсурдный характер на фоне возрастающего на него давления, написал на своей странице в соцсети профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Так он прокомментировал заявление украинского лидера о том, что вторгшиеся в Курскую область ВСУ достигли своей цели.

Дизен также отметил, что давление на Зеленского возрастает, поэтому скоро в стране может произойти госпереворот.

Ранее сообщалось о том, то Макрон раскрыл содержание переговоров с Зеленским и Стармером.