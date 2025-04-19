Если президент Украины Владимир Зеленский отклонит предложенное России о перемирии, это будет его величайшей политической ошибкой, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

Напомним, объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие начало действовать с 18:00 (мск) 19 апреля и продлится до 00:00 (мск) 21 апреля. Российский лидер заявил, что рассчитывает на то, что Украина последует примеру РФ, но отметил, что вооруженные силы РФ должны быть готовы в случае необходимости отразить атаку противника.

Washington Post написало, что Зеленский, скорее всего, не поддержал идею пасхального перемирия, так как на его странице в соцсети появился пост, в котором он написал, что ВСУ продолжали активность на территории Курской области.

Ранее политолог Скурлатов раскрыл отношение россиян к киевскому режиму.