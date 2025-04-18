Политолог Скурлатов раскрыл отношение россиян к киевскому режиму

По словам политолога Игоря Скурлатова, согласно итогам проводимых в нашей стране опросов, свыше половины жителей РФ выступают за использование тактического ядерного оружия с целью стереть Киев с лица земли. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что в этом случает следует брать с пример с Израиля, то есть имеется город, объявляется, что будет массированная атака, и мирных жителей просят удалиться.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался продавать Зеленскому ракеты.