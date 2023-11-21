Если события Майдана и повторятся на территории Украины, то это произойдет только в результате действий коллективного Запада. Соответствующее заявление сделали журналисты в своем материале для газеты Cumhuriyet .

Журналисты вспомнили недавние заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что российская сторона якобы готовит новый Майдан на Украине. Они подчеркнули, что если Майдан и случится повторно, то этому посодействует Запад, а не РФ, но это в любом случае будет выгоднее всего именно для Москвы.

В газете также предположили, что на Украине не будет смены власти до тех пор, пока этого не захотят западные лидеры. Они указали на то, что такое решение Запада вполне себе вероятно на фоне провалов украинской стороны на поле боя, коррупции в стране и общественной напряженности украинцев.

Недавно украинский лидер заявил, что РФ готовит на Украине «Майдан-3» для свержения украинского правительства.