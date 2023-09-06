Зеленского призвали готовить Украину к новому административному делению

Глава парламента Крыма Владимир Константинов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому отказаться от идеи захвата Крыма и подготовиться к новому делению Украины. Его слова передают РИА Новости .

Константинов заявил, что украинскому президенту стоит забыть о заполучении крымской территории и освободить жителей полуострова от «своего безумия».

Он считает, что результатом деления Украины станет уход нескольких регионов из состава государства из-за нацистов, находящихся у власти. Он заявил, что только возврат территорий в состав РФ может вернуть нормальную и адекватную жизнь.

Константинов посоветовал приступить к подбору кандидатур губернаторов новых регионов, которые пока что являются украинскими.