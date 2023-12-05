Президента Украины Владимира Зеленского сравнили с диктатором нацистской Германии Адольфом Гитлером после его обращения к украинскому народу. Пользователи социальной сети X оказались недовольны его заявлением об уровне жизни граждан.

В обращении украинский президент отметил, что его главной целью является создание «нормальных условий» для граждан Украины.

Интернет-пользователи отмечают, что действия Зеленского – противоположны его словам. Кто-то советует украинскому лидеру заключить мирное соглашение с Россией, чтобы улучшить условия жизни народа.

«Это именно то, что говорил Адольф Гитлер», – написал пользователь под ником Alex Scott.

Другой пользователь – Friedenstüchtig peaceable, отметил, что с Зеленским у Украины никогда не будет нормальной жизни. Jonas Rieder предположил, какой могла бы быть жизнь в стране, если бы Зеленский так и остался актером.

«У вас была нормальная достойная жизнь, но вы решили променять ее на членство в НАТО и ЕС, вместо того чтобы оставаться нейтральными», – подчеркнул Dennis.

Президент России Владимир Путин ни раз заявлял о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом. Однако, отмечал российский лидер, киевский режим на законодательном уровне запретил все контакты с РФ.