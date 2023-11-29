Зеленского удостоили звания «главного мечтателя года»

Американское издание Politico удостоило украинского президента Владимира Зеленского звания «главного мечтателя года». Об этом стало известно из трансляции, опубликованной на официальном сайте газеты.

У издания состоялось мероприятие в Брюсселе, на котором были названы самые влиятельные персоны года по версии Politico. Ведущими были представлены несколько рейтингов, в которых расположились политики со званиями «деятелей», «мечтателей» и «разрушителей».

В рейтинге «мечтателей» почетное первое место было отдано президенту Украины.

В рейтинге «деятелей» оказались глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, французский президент Эммануэль Макрон и глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

«Разрушителями» же окрестили каталонского журналиста Карлеса Пучдемона, венгерского премьера Виктора Орбана и главу немецкого МИД Анналену Бербок.

В декабре прошлого года, Politico называло Зеленского «самым влиятельным человеком в Европе».