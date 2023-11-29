Зеленского удостоили звания «главного мечтателя года»

Политика

Фото: [©Стрингер/РИА Новости]

Американское издание Politico удостоило украинского президента Владимира Зеленского звания «главного мечтателя года». Об этом стало известно из трансляции, опубликованной на официальном сайте газеты. 

У издания состоялось мероприятие в Брюсселе, на котором были названы самые влиятельные персоны года по версии Politico. Ведущими были представлены несколько рейтингов, в которых расположились политики со званиями «деятелей», «мечтателей» и «разрушителей». 

В рейтинге «мечтателей» почетное первое место было отдано президенту Украины. 

В рейтинге «деятелей» оказались глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, французский президент Эммануэль Макрон и глава офиса украинского лидера Андрей Ермак. 

«Разрушителями» же окрестили каталонского журналиста Карлеса Пучдемона, венгерского премьера Виктора Орбана и главу немецкого МИД Анналену Бербок. 

В декабре прошлого года, Politico называло Зеленского «самым влиятельным человеком в Европе». 

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