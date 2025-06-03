Президент Украины Владимир Зеленский совместно с западными лидерами наглядно демонстрирует, что ему не хочется заключать мир.

Такое мнение на своей странице в соцсети X высказал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Он хочет всеобщей эскалации в сторону Третьей мировой войны», — написал он.

Несмотря на проходящие переговоры, Украина лишь продолжает подливать масла в огонь, разжигая войну. По мнению Филиппо, ЕС и его приверженцы не хотят мира, более того, Франция продолжает оказывать Киеву военную помощь.

«Это очень опасный момент: Франция должна как можно быстрее выйти из этой войны и не отправлять ни одного евро, никакого оружия и ни одного солдата на Украину», — сказал он.

Ранее сообщалось о том, что в Кремле прокомментировали заявление Зеленского после переговоров в Стамбуле.