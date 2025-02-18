В поведении Зеленского заметили интересную особенность

На протяжении нескольких дней глава киевского режима Владимир Зеленский не записывает обращений и не выпускает их. Такой перерыв является самым длительным на протяжении всей спецоперации, наблюдение сделал телеграм-канал «Политика Страны».

Микроблог отметил, что уже на протяжении шести дней нет никаких обращений Зеленского, которые ранее выходили ежедневно. Их перестали записывать с 13 февраля.

«Такого длинного перерыва он не делал с начала войны», — указали авторы этого сообщения.

Они допустили, что украинскому лидеру сейчас некогда этим заниматься, так как он занят визитами в другие страны, но тут же отметили, что до сих пор поездки не были помехой для постоянной записи обращений.

Ранее появилось сообщение, что чету Зеленских после приезда в Объединенные Арабские Эмираты поселили в гостинице «Москва». Запись об этом супруга президента сделала в социальных сетях.