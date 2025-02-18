Делегацию из Украины, возглавляемую лидером киевского режима Владимиром Зеленским и его супругой, разместили в гостинице «Москва» в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом стало известно из социальных сетей Елены Зеленской.

Стоит отметить, что гостиница, где остановились гости, имеет категорию четыре звезды. По мнению постояльцев, уровень чистоты в отеле составляет 7,7 балла из 10, а уровень комфорта — 7,6 балла.

Переночевав ночь в Дубае в отеле «Москва», Владимир Зеленский с женой Еленой и представителями украинской делегации вылетели в Турцию, где на вторник, 18 февраля, запланированы переговоры с президентом страны Реджепом Эрдоганом.

Как уже сообщалось ранее, Сергей Лавров и Юрий Ушаков, занимающий должность советника президента, прибыли с визитом в Саудовскую Аравию. В рамках этого визита запланированы переговоры между Россией и Соединенными Штатами Америки, которые будут посвящены поиску путей урегулирования конфликта на Украине и восстановлению двусторонних отношений.