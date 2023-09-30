Опубликованный польским правительством отчет уличает украинского лидера Владимира Зеленского во лжи о непричастности Киева к падению ракеты в Польше. Об этом сообщило издание «Европейская правда» .

Журналисты напомнили, что ранее позиция украинского правительства в этом вопросе была «абсолютно категорична», и потому, теперь Киеву нет оправдания, ведь он сознательно врал союзнику.

Сообщается, что украинская сторона так и не взяла на себя ответственность за данный инцидент. Автор считает, что эта позиция может закончиться для взаимоотношений государств куда более серьезными последствиями, чем само происшествие.

Отмечается, что допущенные Киевом ошибки могут стать «пустяком» в сравнении с проблемами, которые последуют, если украинское правительство не признается в содеянном.