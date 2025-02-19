Он считает, что глава киевского режима рассматривает возможность отъезда, изучая расписание рейсов.

РФ и США не поддерживают контакты с Зеленским, давая ему понять, что он «ничего не значит» в текущей геополитической ситуации, отметил Уотерс. Таким образом, глава киевского режима в настоящее время не принимает участия в значимых решениях.

17 февраля Владимир Зеленский официально сообщил о том, что Украина не хочет участвовать в переговорах между США и Россией, даже при условии поступления официального запроса. Он публично заявил, что не поддержит никаких решений, которые примут эти страны относительно Украины.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский заявил о военной слабости Европы.