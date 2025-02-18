Зеленский заявил о военной слабости Европы

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страны Европы оказались слабыми в военном плане. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, Зеленский отметил, что Европа слаба и с точки зрения численности боевых сил, и в отношении военно-воздушных сил, военно-морского флота и беспилотников. Об этом украинский лидер заявил в интервью журналистам, добавив, что «сегодня Европа слаба».

Также президент Украины отметил, что хотел бы создания вооруженных сил Европы, в которых должны участвовать и военные ВСУ. Напомним, ранее стало известно, что на фоне переговоров России и США лидеры европейских стран решили объявить о новом пакете военной помощи Украине.