Украинский президент Владимир Зеленский, возможно, шантажирует американского коллегу Джо Байдена в вопросе поставок оружия для своих ВС. Соответствующее заявление сделал бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works .

Там Пайн предположил, что украинский лидер шантажирует Байдена, чтобы тот продолжал выделять помощь. Эксперт заявил, что в таком случае, американский президент передал «на субподряд» политику нацбезопасности на российском направлении Зеленскому.

Эксперт также заявил, что если Соединенные Штаты перестанут выделять помощь для Украины, то ей вскоре придется пойти на мирные переговоры. Пайн считает, что при прекращении помощи, это станет вопросом нескольких недель.

Если помощь прекратится и от остальных стран НАТО, то Украине придется пойти на мир в течение 1-2 недель, заключил он.