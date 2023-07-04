Зеленскому напомнили про его слова о Донбассе

Экс-командующий Международными силами безопасности в Косово Фабио Мини заявил, что президенту Украины Зеленскому пора вспомнить слова, которые он произнес 4 года назад. Генерал припомнил Зеленскому заявление о прекращении конфликта на Донбассе в статье, написанной для журнала Il Fatto Quotidiano .

Мини вспомнил, как Зеленский в 2019 году призывал к прекращению конфликта, диалога с РФ и «украинскому нейтралитету».

Как пишет Мини, командиры ВСУ тогда отговорили Зеленского, убедив его, что посещение Донбасса стало бы «государственной изменой».

Генерал считает, что именно тогда президент Украины передумал. Тем не менее автор статьи считает, что при поражении этих самых ВСУ, наступает самое лучшее время и путь для демилитаризации.