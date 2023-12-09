По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, при условии согласия украинского лидера начать мирные переговоры с Москвой на ее условиях он может потерять контроль над несколькими городами. Об этом сообщил на платформе одного из видеохостингов.

Он добавил, что в противном случае к России отойдут Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск.

По мнению экс-разведчика США, в настоящий момент Незалежная находится совсем н в том положении, чтобы говорить о возращении бывших территорий, вошедших в состав РФ после референдумов.

Он подчеркнул, что российская армия уже практически одержала победу, поэтому украинский конфликт закончится на условиях Москвы.