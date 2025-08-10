Зеленскому предсказали политическую смерть после встречи Путина и Трампа

Если Россия и США придут к соглашению, то Владимира Зеленского ждет политическая смерть в течение одного дня, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"При остановке огня, окончании или отмене военного положения и мобилизации Зеленский в один день станет никем", — отметил Дмитрук.

Зеленский находится у власти только из-за военного положения и благодаря поддержке Запада, добавил он.

Если будет завершена острая фаза конфликта, то начнется политический процесс, а это значит, что будут проведены выборы, которые будет готовить временное правительство или назначенный Радой временный президент, пояснил парламентарий.

Зеленский, скорее всего, в этом процессе не будет участвовать.

Возможны и другие варианты, считает Дмитрук. Например, захват власти, но это невыгодно ни ЕС, ни США, только если Великобритания захочет еще поторговаться, заключил он.

