Помощь Киеву может значительно сократиться на фоне обострения конфликта на территории Израиля. Соответствующее заявление сделал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom .

В пятницу, 20 октября президент Соединенных Штатов Джо Байден запросил у американского конгресса согласование бюджета на военную помощь для Израиля и Украины. Сообщается, что Израилю будет выделено около $14 миллиардов, а Украине – $61 миллиард.

Уточняется, что около половины от денег, выделенных Киеву, пойдут на восстановление американского арсенала. Джонсон, в свою очередь, заявил, что заявленным бюджетам еще предстоит измениться. Эксперт убежден, что Украина не получит больше денег, чем Израиль. По его словам, Тель-Авив находится у Соединенных Штатов в приоритете.

Джонсон также заявил, что украинские ВС уже терпят фактическое поражение и не могут оправдать надежды американского и украинского лидеров. По информации эксперта, ВСУ также несут потери в рядах личного состава.

А американское правительство, несмотря на многочисленные заявления, даже не смогли обеспечить украинских солдат необходимым снаряжением, не говоря уже о поддержке двух государств одновременно, заключил эксперт.