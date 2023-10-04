Зенитчики ВС РФ рассказали о борьбе с Storm Shadow

Переданные украинским ВС ракеты Storm Shadow/SCALP летят низко, но зенитчики ВС РФ уже нашли способ бороться с данными снарядами. О перехвате западных ракет рассказали члены ЗРК «Тор-М2», их слова передает издание РИА Новости .

Российские бойцы рассказали, что когда в военных действиях начали применяться планирующие авиабомбы JDAM, они какое-то время не могли понять, что это такое. Данные снаряды отличаются минимальной горизонтальной скоростью, малой габаритностью и тем, что они не оставляют тепловой след. Несмотря на это, члены экипажа сообщили, что спустя небольшой отрезок времени, эти бомбы стали легкой добычей для отечественных систем ПВО.

Ситуация с Storm Shadow/SCALP, по их словам, сложнее. Снаряды летят слишком низко, что позволяет им маскироваться за рельефом, и зачастую, российские бойцы обнаруживают их приближение в последний момент. Тем не менее, ВС РФ научились сбивать и их.