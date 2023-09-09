Это говорит о том, что Украина не вписывается в образ страны, в которой все борются с нашествием противника.

Полковник армии ФРГ в отставке Вольфганг Рихтер дал интервью изданию Die Welt и указал, что для экспертов эта ситуация давно не была тайной. Они знали, что далеко не все украинцы патриотически настроены. Это привело к тому, что в Евросоюз выехало порядка 600 тысяч мужчин. Вернуть их на родину и заставить взять оружие в руки будет очень нетривиальной задачей.

«Это не говорит в пользу бесконечного затягивания боевых действий», - указал эксперт.

Все заявления Зеленского о необходимости возвращения уклонистов есть ничто иное, как давление на Запад. Тем не менее, это указывает еще и на серьезные демографические проблемы, которые встали перед Киевом.