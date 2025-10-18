Жареный цыпленок и карамельный бисквит: чем угощали Зеленского в Белом доме

В меню рабочего обеда в Белом доме, организованного для Владимира Зеленского, фигурировали изысканные блюда американской кухни.

Как проинформировал пресс-пул администрации Дональда Трампа, гостям был предложен салат с хрустящими артишоками и тонко нарезанным фенхелем. Основным блюдом выступил жареный цыпленок, который подавался с бататовым хэшем, фрикасе из сладкого горошка, рукколой и розмариновым айоли. На десерт участников встречи ожидали яблоки сорта Макинтош, а также карамельный шифоновый бисквит в сопровождении клементинового мороженого и ежевичного соуса.

Эта встреча состоялась на следующий день после того, как Дональд Трамп провёл свой восьмой с начала года телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось о том, что Трамп накормит Зеленского обедом и отправится во Флориду.