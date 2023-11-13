Желавший уничтожения ВС РФ республиканец снялся с президентских выборов

Сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт заявил, что он приостанавливает участие в президентской гонке. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

Скотт вышел из предвыборной кампании после третьих первичных дебатов в республиканской партии.

Скотт является единственным темнокожим республиканцем в Сенате США. Он известен своими крайне антироссийскими высказываниями. Так, ранее он заявлял, что уничтожение российской армии лежит в сфере интересов США.

Спонсоры кампании Скотта уже заявили, что переключат свое внимание на другого кандидата. Они намерены поддержать кандидатуру бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли. Она, как и Скотт, родом из Южной Каролины.