«Железная пехота» наступает. Украина бросила в бой управляемых роботов-пулеметчиков

На фоне критического дефицита личного состава ВСУ разворачивают на передовой наземные роботизированные комплексы, Как сообщает The Telegraph, на востоке Украины задействованы дистанционно управляемые боевые машины DevDroid TW 12.7.

Несмотря на скромные габариты, напоминающие бытовую технику, эти роботы вооружены тяжелым пулеметом Browning M2 и способны выполнять задачи, контролируясь оператором за много километров от линии соприкосновения. Для максимальной адаптации к требованиям современного боя украинскими инженерами были разработаны и приняты на вооружение новые модификации данной платформы.

