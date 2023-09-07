Железнодорожникам проиндексируют зарплату на три процента

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) проиндексируют своим сотрудникам заработную плату на 3%. Об этом в четверг, 7 сентября, глава ведомства Олег Белозеров на сетевом селекторном совещании.

Индексация зарплат произойдет с 1 октября 2023 года. Такое решение, отметил Белозеров, также относится к сотрудникам частных образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, подведомственных РЖД.

Глава РЖД подчеркнул, что соответствующие документы уже подписаны.

В 2023 году эта индексация зарплаты стала второй. В марте компания проиндексировала выплаты на 2,63%. Общий размер повышения тарифных ставок и окладов составит 5,3%.

В прошлом гожу РЖД три раза индексировала зарплаты своим сотрудникам, один раз – внепланово.

В августе Министерство труда и социальной защиты РФ сообщило, что с 1 октября зарплаты работников госорганов, которые не являются госслужащими, проиндексируют на 5,5%. Изменения коснутся комендантов, кассиров и экспедиторов.