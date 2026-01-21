«Железный лед сцепления». Заявления Трампа обостряют вопрос независимости Гренландии

Заявления президента США Дональда Трампа о возможности покупки Гренландии, вопреки ожиданиям, не ослабили, а, напротив, укрепили отношения между островом и метрополией, сообщает РИА Новости.

Как отмечает активист и организатор протестов в Гренландии Ян Кёлер, реакция на слова американского политика оказалась прямо противоположной.

«Чем больше Трамп говорит, тем больше гренландцы держатся вместе. Это делает связи между Гренландией и Данией сильнее, чем раньше», — сказал он.

По мнению Кёлера, даже в гипотетическом сценарии обретения Гренландией независимости от Копенгагена, приоритетом для острова будет не союз с США, а тесное взаимодействие с европейскими странами.

Ранее сообщалось о том, что Трамп четыре раза назвал Гренландию Исландией во время выступления в Давосе.