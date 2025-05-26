Жена Макрона влепила ему пощечину по прибытии во Вьетнам

Во время поездки во Вьетнам французский лидер Эммануэль Макрон получил пощечину от супруги. Инцидент произошел, когда дверь президентского авиалайнера открыли преждевременно, что позволило представителям прессы запечатлеть «неловкий» момент.

На сделанных кадрах видно, как Брижит Макрон отказалась от предложенной руки мужа, чтобы сойти по трапу самолета.

Агентство BFM RMC из Франции сообщает, что Елисейский дворец подтвердил подлинность записи. По словам близкого к президенту источника, между супругами произошла небольшая размолвка, о чем также сообщает BFM.

Ранее сообщалось, что в Польше назвали «наполеоновскими» планы Макрона в отношении России.