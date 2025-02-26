Жена Зеленского назвала условие, при котором ее муж покинет пост президента

Владимир Зеленский не планирует занимать пост президента Украины всю жизнь, заявила его жена Елена Зеленская в эфире программы Quarta Repubblica, фрагмент которой она опубликовала в телеграм-канале.

Также супруга украинского лидера назвала условие, при котором ее муж оставит пост главы государства. По ее словам, для этого ему нужны гарантии для Украины.

В ходе выступления на пресс-конференции 23 февраля Зеленский сказал, что готов уйти с поста президента Украины ради мира в стране или в обмен на членство в НАТО.

Срок президентских полномочий Зеленского истек еще 20 мая. Выборы президента Украины должны были проводиться в 2024 году, но они не состоялись, так как украинский лидер счел их несвоевременными из-за введенного в стране военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее сообщалось о том, что в Раде заявили, что Зеленский соглашением с США заложил в ломбард останки Украины.