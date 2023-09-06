Женщин-врачей на Украине обяжут встать на воинский учет

Украинских женщин-врачей и фармацевтов обяжут встать на воинский учет, передает издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление представителя президента Украины в Верховной раде Фадора Вениславского.

Новые правила начнут действовать с 1 октября 2023 года. При этом женщины других профессий могут встать на воинской учет добровольно.

Вениславский отметил, что на данный момент на Украине не планируют расширять перечень специальностей для женщин для обязательной постановки на воинский учет.

3 сентября издание «Страна.ua» сообщило, что Министерство обороны Украины выпустило приказ, согласно которому ограничено годных к военной службе мужчин будут призывать во время мобилизации. Отмечалось, что под эту категорию попадают граждане, у которых диагностировали клинически излеченный туберкулез, вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций, а также бессимптомный ВИЧ.

Ранее МИД ФРГ опроверг сообщения о том, что Германия начала выдавать украинским властям мужчин призывного возраста. В социальных сетях накануне гражданин Украины, проживающий в Германии, опубликовал документ, который, как пояснил он, начали получать беженцы.