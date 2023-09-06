Женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ села Новофедоровка, расположенного в Пологовском районе Запорожской области. Об этом в среду, 6 августа, сообщили журналистам в администрации Запорожской области со ссылкой на оперативные службы.

«5 сентября около 16.30 (совпадает с мск – ред.) боевики киевского режима нанесли ракетный удар по селу Новофедоровка Пологовского района. Попадание пришлось в частный дом на улице Молодежной. При обстреле погибла женщина, один мужчина получил ранение», – говорится в сообщении ведомства.

Зафиксированы разрушения строений и частных домов.

ВСУ регулярно обстреливают территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, используя ракеты, артиллерии и минометы. После того, как США передали Киеву кассетные боеприпасы, украинская армия начала использовать их для обстрела мирных городов и поселков новых регионов РФ.

Объявляя о начале спецоперации, президент РФ Владимир Путин к главным ее целям отнес защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью России, как и Херсонская и Запорожская области.