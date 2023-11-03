ВСУ нанесли удар по зданию социального фонда и службы занятости в поселке Чаплинка Херсонской области, сообщил 3 ноября в своих соцсеятях губернатор региона Владимир Сальдо.

В результате атаки погибла женщина. Еще два мирных жителя пострадали.

«Четыре ракеты наши воины ПВО сбили, две поразили мирный объект», – написал Сальдо.

По словам главы Херсонской области, ВСУ обстреляли здание шестью снарядами, произведенных в США. Как отметил Сальдо, экстренные службы разбирают завалы. Под ними еще могут находиться люди. Губернатор уточнил, что подробная информация о случившемся появится позже.

Херсонская область стала частью России в результате сентябрьского референдума. В состав РФ также вошли Запорожская область, ДНР и ЛНР.

ВСУ регулярно ведут обстрел этих территорий, используя переданные странами Запада боеприпасы. Российский МИД в 2022 году направлял ноту протеста государствам, которые бесконтрольно поставляют Киеву оружие, однако никакой реакции от них не последовало. США и страны Европейского союза (ЕС) продолжают отправлять свои ресурсы ВСУ.