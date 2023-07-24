Женщина пострадала от мины «Лепесток» в Донецке

Жительница Донецка пострадал от мины «Лепесток» в Куйбышевском районе города, сообщил в понедельник, 24 июля, мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своих соцсетях.

Инцидент произошел на улице Семенова Тянь-Шанского. Травмы получила пенсионерка – женщина 1942 года рождения. Ее госпитализировали.

«Мирные жители Донецка продолжают подрываться на запрещённых международными конвенциями противопехотных фугасных минах «Лепесток», которые ранее разбросали над городом украинские нацисты», – написал он.

Кулемзин также заявил, что еще одна местная жительница получила ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Женщина 1976 года рождения попала под обстрел в Кировском районе Донецка. Она также была госпитализирована.

О том, что киевский режим отдал приказ разбросать противопехотную фугасную мину (ПФМ-1) «Лепесток», стало известно в июле 2022 года. ВСУ сбросили на Донецк множество таких мин, которые упали в разных районах города.

«Лепестки» мгновенно срабатывают при давлении на них – мины предназначены для повреждения ног. «Лепестки» практически полностью скопированы с американских боеприпасов BLU-43/B (Dragontooth). До сих пор обнаружить все сброшенные мины в городе невозможно, поскольку они имеют небольшой размер. Власти продолжают процесс разминирования.

В январе 2023 года международная неправительственная организация Human Rights Watch признала, что ВСУ использовали мины «Лепесток» в городе Изюм. В результате таких действий погибло 11 человек.