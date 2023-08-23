Женщина пострадала при обстреле Верхнеторецкого

Мэр Ясиноватой в ДНР Дмитрий Шевченко сообщил об одной пострадавшей женщине после обстрела Верхнеторецкого со стороны ВСУ. Об этом градоначальник заявил в своих соцсетях.

Поселок Верхнеторецкий расположен примерно в 25 километрах к северу от Донецка.

«В результате очередного обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) населенного пункта Верхнеторецкое (Ясиноватский район) ранение получила женщина 1961 года рождения. Берегите себя и своих близких», – написал Шевченко.

23 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что за сутки ВСУ 84 раза обстреляли ДНР, выпустив по региону 295 единиц различных боеприпасов.

Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным ее целям отнес демилитаризацию, денацификацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР.

В последствии территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей стали частью России в результате сентябрьских референдумов.