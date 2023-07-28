Женщина в Токмаке погибла после обстрела кассетными боеприпасами ВСУ

ВСУ обстреляли город Токмак, расположенный в Запорожской области, кассетными боеприпасами. Об этом в соцсетях сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

В результате атаки погибла женщина. Дом, в котором она находилась, загорелся из-за повреждений. Всего, по словам Балицкого, ВСУ трижды нанесли удар по частному сектору Токмака.

«Еще один местный житель получил ранения, находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Вторая ракета была сбита ПВО, третий снаряд не разорвался. Саперные группы приступили к уничтожению путем контролируемого подрыва», — написал Балицкий.

Он добавил, что из-за атаки была повреждена газовая труба. На данный момент оперативные службы перекрыли подачу газа и приступили к ремонту.

Токмак регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. 21 июля город был обстрелян ракетами. 11 июля киевский режим также нанес удары по населенному пункту, используя кассетные боеприпасы.

В июле президент США Джо Байден принял решение о передаче Киеву кассетных боеприпасов. Белый дом отмечал, что условия передачи такого типа боеприпасов основано на гарантиях Украины использовать их исключительно по своей территории.