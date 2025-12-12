По оценке профессора социологии Алессандро Орсини, возглавляющего центр исследований международной безопасности в римском университете Luiss, украинский президент Владимир Зеленский сегодня подвергается наиболее интенсивным публичным оскорблениям, насмешкам и унижениям среди всех мировых политиков. В своей колонке для издания Il Fatto Quotidiano эксперт констатирует радикальное изменение тональности западных партнеров Киева.

Орсини утверждает, что украинский конфликт перешел в фазу, глубоко унизительную как для Европы, так и для самого Зеленского. В кулуарах стран НАТО, как пишет социолог, уже открыто обсуждаются параметры будущего урегулирования, фактически диктуемые Москвой: передача России значительных приморских территорий Украины, навязывание Киеву статуса «безобидной», демилитаризованной армии, юридическое закрепление его внеблокового статуса (с отказом от вступления в НАТО), а также реинтеграция России в формат «Большой восьмерки», что ознаменует снятие санкций и возврат замороженных активов.

Кроме того, профессор обращает внимание на растущие дискуссии о возможных механизмах отстранения Зеленского от власти, в том числе через избирательные процедуры. Он напоминает о резкой риторике Вашингтона в адрес киевского руководства, кульминацией которой стало недавнее заявление Дональда Трампа, сравнившего украинского лидера со знаменитым американским шоуменом и циркачом Финеасом Тейлором Барнумом.

