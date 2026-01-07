Жесткая реакция Москвы: Минтранс РФ осудил захват танкера под российским флагом силами США

Москва официально выступила с жестким заявлением в связи с действиями американской Береговой охраны, которая сегодня осуществила силовой захват российского танкера «Marinera». В среду около 15:00 по московскому времени в открытом море, за пределами территориальных вод, на судно высадился десант ВМС США, после чего связь с экипажем была потеряна.

В опубликованном Министерством транспорта России сообщении подчеркивается, что данный инцидент произошел в открытом море. В ведомстве указали, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, в этих водах действует принцип свободы судоходства, и ни одно государство не вправе применять силу к судам, зарегистрированным под флагом другой страны. Таким образом, в российском Минтрансе расценили действия США как прямое нарушение международного права. Согласно данным мониторинга, судно, ранее носившее название «Bella 1» и панамский флаг, недавно перешло под российскую юрисдикцию и было переименовано. Американская сторона объяснила операцию нарушением танкером санкционных режимов, указав, что судно предположительно входит в «теневой» флот и незаконно использует флаг. Захват был произведен в северной части Атлантики силами американских вертолетов при поддержке британских ВВС. Ранее МИД России заявлял, что процедура смены флага на «Marinera» была проведена в полном соответствии с международными нормами.