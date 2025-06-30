Жилье уехавших из России белгородцев будут восстанавливать после завершения СВО

Власти Белгородской области восстановят жилье уехавших из России белгородцев после окончания специальной военной операции (СВО). Об этом в ходе оперативного совещания сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Видео с совещания опубликовано на его официальной странице во «Вконтакте».

Он поручил региональным министерствам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), строительства и цифрового развития составить единый реестр собственников этой категории.

«Мы восстановлением имущества - как движимого, так и недвижимого — будем заниматься после окончания специальной военной операции в рамках действующего законодательства Российской Федерации и Белгородской области», — сказал Гладков.

ВСУ с 2022 года начали обстреливать приграничные регионы России. Под удар, в частности, попали Белгородская, Брянская и Курская области, по которым украинские боевики регулярно наносят удары беспилотниками и не только.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, из-за чего возникают угрозы жизни и безопасности для местных жителей. В связи с этим некоторое число жителей региона вынуждено были покинуть свои дома и уехать за границу или в другие регионы России.

Ранее сообщалось, что суд арестовал вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина на два месяца.