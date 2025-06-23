Вице-губернатора Белгородской области Зайнуллина арестовали на два месяца

Суд вынес решение отправить под арест вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина по делу о мошенничестве в крупном размере, сообщило РИА Новости. Отмечается, что чиновник арестован на два месяца — до августа 2025 года.

В воскресенье, 22 июня, стало известно о задержании Зайнуллина. Ему вменяют нарушение ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По предварительным данным, задержание связано с расследованием уголовных дел о злоупотреблениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе. По данным Mash, ущерб от возможных неправомерных действий составляет около 500 млн руб. — речь идет о завышении стоимости и хищениях при производстве железобетонных изделий для защитных сооружений на границе.

Как отмечают источники, работы по созданию оборонных сооружений в области начались в октябре 2022 года. Тогда губернатор Вячеслав Гладков заявил о необходимости укрепления региона из-за напряженной обстановки, связанной с обстрелами со стороны Украины, и сформировал «засечную черту».

В мае 2025 года в ходе проверки были выявлены серьезные нарушения при строительстве сооружений на сумму около 109 млн руб.

Зайнуллин курировал вопросы имущественных и земельных отношений в Белгородской области. За годы работы он прошел путь от министра имущественных отношений Удмуртии до советника и заместителя губернатора Белгородской области, занимая ключевые позиции в сфере управления недвижимостью и земельными ресурсами.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали участников хищения алмазов «Алросы» для отправки в Армению.