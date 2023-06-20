Житель Бурятии стал первым военнослужащим, получившим миллион за уничтожение танка Leopard

Военнослужащий ВС РФ Андрей Кравцов из Бурятии стал первым, кто получил миллион рублей за уничтожение танка Leopard, сообщил глава региона Алексей Цыденов. Кравцов получил премию от Министерства обороны РФ.

«В Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий имени Вишневского российскому военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему в ходе боя танк Leopard, вручена денежная премия в размере одного миллиона рублей», – говорится в релизе оборонного ведомства.

Премия была учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири». Сертификат военному лично вручил член Совета Федерации от Новосибирской области, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

Ранее выплачивать по миллиону рублей за уничтоженные немецкий танк Leopard и не только предложил основатель группы «Земляне» Владимир Киселев.

В октябре 2022 года телеканал «Звезда» опубликовал список поощрений за уничтожение и захват техники ВСУ. Самую большую премию военнослужащие могут получить за уничтожение самолета врага. За это предусмотрена выплата в размере 300 тысяч рублей. За уничтожение самолета можно получить 200 тысяч рублей, а беспилотника – 50 тысяч.