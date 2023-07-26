Жителей Белгорода освободили от уплаты налогов за разрушенную от обстрелов недвижимость

Жителей Белгорода освободили от уплаты налогов на землю и имущество, которые подверглись обстрелам со стороны ВСУ или были повреждены в результате терактов. Об этом в среду, 26 июля, сообщили в пресс-службе городского Совета.

Ранее инициатором таких мер стал губернатор Белгородского края Вячеслав Гладков.

«Льгота определяется на период с момента события до даты прекращения права собственности на утраченное имущество. Перечни объектов в адрес Федеральной налоговой службы Белгородской области будут направлены администрацией города за налоговый период 2022 года не позднее 1 сентября 2023 года, за период текущего года – не позднее 1 марта 2024 года», – говорится в сообщении ведомства.

Как отметил председатель Общественного совета при УФНС России по Белгородской области Сергей Кравцов, такие шаги со стороны городской администрации должны послужить примером для других муниципалитетов региона.

С начала специальной военной операции на Украине приграничные территории регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Больше всего попадает по Белгородской области. Прилеты фиксируются в Брянской и Курской областях.

На данный момент в приграничных районах Белгородской области установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, а в 15 населенных пунктах введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее Гладков в своих соцсетях сообщил, что за 25 июля ВСУ обстреляли села Журавлевка, Щетиновка, Казачье-Рудченское, Сподарюшино, Прилесье и Новая Таволжанка.