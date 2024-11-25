Жителей Киева призвали не выходить на улицу из-за ухудшения состояния воздуха

Власти Киева призвали жителей не покидать свои дома и не выходить на улицу без крайней необходимости в связи с ухудшением состояния воздуха. Сообщение об этом в телеграм-канале опубликовала администрация украинской столицы.

Отмечается, что в двух районах Киева зафиксирована повышенная концентрация взвешенных частиц, что может негативно сказаться на здоровье.

В официальном заявлении городских властей горожанам рекомендуется закрыть окна и обеспечивать себя достаточным количеством воды, чтобы минимизировать возможные последствия воздействия загрязненного воздуха.

На данный момент причины ухудшения качества воздуха неизвестны, однако, эксперты предполагают, что это может быть связано с метеорологическими условиями или локальными источниками загрязнения.

В конце сентября в Киеве также наблюдалось ухудшение состояния воздуха в городе. Тогда причиной смога назывались пожары в экосистемах на территории Украины.

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